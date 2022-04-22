В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак российской армии на Донецком и Луганском направлениях.
Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.
— В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам, — отметили в пресс-службе.
Кроме того, украинские защитники уничтожили шесть танков, четыре артиллерийские системы, восемь единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета (Су-34 и Су-25) и восемь беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
Также 21 апреля Вооруженные Силы Украины ликвидировали 15 воздушных целей врага, в том числе три самолета и три вертолета.
Подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожено шесть таких аппаратов, еще два Орлана из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БПЛА на счету ЗРВ Воздушных Сил.