В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак российской армии на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

— В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, украинские защитники уничтожили шесть танков, четыре артиллерийские системы, восемь единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета (Су-34 и Су-25) и восемь беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

Также 21 апреля Вооруженные Силы Украины ликвидировали 15 воздушных целей врага, в том числе три самолета и три вертолета.

Подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожено шесть таких аппаратов, еще два Орлана из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БПЛА на счету ЗРВ Воздушных Сил.