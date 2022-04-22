Упродовж поточної доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак російської армії на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомила пресслужба Операції об’єднаних сил.

– Упродовж поточної доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам, – зазначили у пресслужбі.

Крім того, українські захисники знищили шість танків, чотири артилерійські системи, вісім одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки (Су-34 та Су-25) і вісім безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10.

Також 21 квітня Збройні сили України ліквідували 15 повітряних цілей ворога, зокрема три літаки та три гелікоптери.

Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два Орлана із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БПЛА на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.