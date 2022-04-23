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Факты / Украина

Не становитесь инструментом в руках врага: Залужный обратился к блогерам

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Не становитесь инструментом в руках врага: Залужный обратился к блогерам

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров во время полномасштабной войны России против Украины.

Особенно это касается блогеров с большими аудиториями. Он сообщил, что в социальных сетях периодически появляется информация, которую враг использует для нанесения потерь Вооруженным силам Украины.

– Верьте Вооруженным силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, который использует что угодно для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках, – призвал он.

Также Валерий Залужный объяснил, что военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях. По его словам, только оно владеет всей полнотой информации и использует ее, чтобы отбивать агрессию.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что залог успешного уничтожения врага — нераспространение этой информации.

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