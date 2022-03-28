Почему нельзя распространять данные о ВСУ и международной помощи — объяснение Минобороны

В Украине ввели криминальную ответственность за незаконное распространение информации об ВСУ и международной военной помощи.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что теперь преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о направлении и перемещении военной помощи. По ее словам, распространение этих данных причиняет вред Украине, поскольку враг мониторит их и делает все возможное, чтобы оказание этой помощи не произошло.

Также преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Анна Маляр объяснила, что распространением считается передача информации по всем возможным каналам. Это могут быть СМИ, интернет, заявления и письма, адресованные третьим лицам, публичные выступления или раздача листовок.

Не считается преступлением, если вы передаете эту информацию правоохранительным органам или непосредственно лицу, которого эта информация касается.

Несанкционированное распространение означает, что эта информация изложена до того, как ее официально обнародовал Генеральный штаб, или без письменного разрешения Генштаба. Однако Анна Маляр добавила, что это касается только распространения такой информации во время военного положения.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что распространение информации об оборонных или наступательных действиях украинских военных приводит к увеличению потерь личного состава ВСУ и активизации врага.

Поэтому только после того, как Генштаб официально обнародует данные о ходе боевых действий, оборонной или наступательной операции, их можно распространять.