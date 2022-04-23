Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 59 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>387 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна

Не ставайте інструментом в руках ворога: Залужний звернувся до блогерів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Не ставайте інструментом в руках ворога: Залужний звернувся до блогерів

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний просить утриматися від публічного оцінювання бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів під час повномасштабної війни Росії проти України.

Особливо це стосується блогерів з великими аудиторіями. Він повідомив, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним силам України.

– Вірте Збройним силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для завдання нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках, – закликав він.

Також Валерій Залужний пояснив, що військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції. За його словами, лише воно володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що запорукою успішного знищення ворога є нерозповсюдження цієї інформації.

Читайте
Чому не можна поширювати дані про ЗСУ і міжнародну допомогу - пояснення Міноборони

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка