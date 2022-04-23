Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний просить утриматися від публічного оцінювання бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів під час повномасштабної війни Росії проти України.

Особливо це стосується блогерів з великими аудиторіями. Він повідомив, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним силам України.

– Вірте Збройним силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для завдання нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках, – закликав він.

Також Валерій Залужний пояснив, що військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції. За його словами, лише воно володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що запорукою успішного знищення ворога є нерозповсюдження цієї інформації.