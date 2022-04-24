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Факти / Україна

Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині, один чоловік загинув, троє дістали поранення

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Чугуїв

На Великдень, 24 квітня, російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області. У результаті ворожої атаки загинув 59-річний чоловік, ще троє дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.

У місті шкоджено та зруйновано низку житлових будинків. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Харківської області Володимир Тимошко.

– Дякую поліцейським Чугуєва, які сьогодні, у Святий для православних день, прийшли на допомогу пораненим від обстрілів “г…росами” місцевим мешканцям. Знову поранена дитина та її мати. Знову горе в родинах. Дитина 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого і лівого стегна, правої та лівої гомілки. Мати 1986 року народження діагноз: осколкові поранення лівого стегна, – написав він.

Також поранення дістав місцевий житель 1953 року народження. Його діагноз – осколкові поранення спини і відкритий пневмоторекс (скупчення повітря в плевральній порожнині).

Близько 18.50 прокуратура Харківської області повідомила, що внаслідок обстрілів загинув 59-річний чоловік. Поліція та місцева влада спершу не повідомляли про загиблих.

Крім цього, окупанти відкрили артилерійський вогонь по селу Малинівка Чугуївського району, через що поранення дістали жінка й чоловік.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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