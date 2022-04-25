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Факты / Мир

Рашисты взяли в заложники терробороновца и требуют у его матери тысячи евро выкупа

Анастасия Гевко редактор ленты
Рашисты взяли в заложники терробороновца и требуют у его матери тысячи евро выкупа

В Мариуполе российские агрессоры прибегли к прямому шантажу за жизнь плененного ими украинского защитника.

Так, они потребовали от кинематографистки Ольги Новиковой 5 тысяч евро за то, чтобы ее сын, который вступил в ряды теробороны и сейчас находится в плену, остался жив – при этом они не обещают, что отпустят его или же что он будет в безопасности.

– Ольге Новиковой по аккаунту ее сына позвонили российские военные. Сообщившие, что ее сына Новикова Алексея взяли в плен и требуют 5 тыс. евро за сохранение ему жизни. Не за возвращение. Не за безопасность. А просто сохранение жизни. Дали время до утра понедельника. Угрожают, что в случае, если не получат денег, снимут на видео его казнь, – рассказал на своем канале в Telegram в воскресенье, 24 апреля, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что это – настоящий терроризм, и отметил, что парня держат в районе села Малоянисоль.

– В настоящее время Украина включила его в список пленных. Но гарантий сохранения жизни до сих пор нет. Ярость. Просто ярость, – отметил Андрющенко.

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