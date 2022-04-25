У Маріуполі російські агресори вдалися до прямого шантажу за життя полоненого ними українського захисника.

Так, вони зажадали від кінематографістки Ольги Новікової 5 тисяч євро за те, щоб її син, який вступив до лав тероборони і зараз перебуває в полоні, залишився живим – при цьому вони не обіцяють, що відпустять його чи що він буде в безпеці.

– Ользі Новіковій за обліковим записом її сина зателефонували російські військові. Які повідомили, що її сина Новікова Олексія взяли в полон і вимагають 5 тис. євро за збереження йому життя. Не за повернення. Не за безпеку. А просто збереження життя. Дали час до ранку понеділка. Погрожують, що у разі, якщо не отримають грошей, знімуть на відео його страту, – розповів на своєму каналі у Telegram у неділю, 24 квітня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він наголосив, що це – справжній тероризм, та зазначив, що хлопця тримають у районі села Малоянісоль.

– Наразі Україна включила його до списку полонених. Але гарантій збереження життя досі немає. Лють. Просто лють, – наголосив Андрющенко.