Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>387 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина

РФ развернула у границы со стороны Харькова установки Искандер-М

Татьяна Забожко редактор ленты
Іскандер-М РФ_російський Іскандер-М

Армия Российской Федерации развернула в 60 км от государственной границы Украины пусковые установки оперативно-тактического комплекса Искандер-М.

Перебрасывая и сосредотачивая дополнительные подразделения в Белгородской области, Россия увеличивает группировку своих войск на Слобожанском направлении, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Известно украинской стороне также о дистанционном минировании врагом района населенного пункта Коротичи.

Такими действиями РФ стремится усложнить перемещение подразделений Сил обороны, добавляют в Генштабе ВСУ.

По состоянию на 24 апреля россияне продолжают частично блокировать Харьков, обстреливая подразделения украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

Под вражеским огнем находятся также позиции ВСУ в районах Курульков и Новой Дмитровки.

Related video

Кроме Курульков, в районах Барвенкового и Гусаровки позиции украинских подразделений разведывал вражеский беспилотник Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 60-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка