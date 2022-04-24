Армия Российской Федерации развернула в 60 км от государственной границы Украины пусковые установки оперативно-тактического комплекса Искандер-М.

Перебрасывая и сосредотачивая дополнительные подразделения в Белгородской области, Россия увеличивает группировку своих войск на Слобожанском направлении, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Известно украинской стороне также о дистанционном минировании врагом района населенного пункта Коротичи.

Такими действиями РФ стремится усложнить перемещение подразделений Сил обороны, добавляют в Генштабе ВСУ.

По состоянию на 24 апреля россияне продолжают частично блокировать Харьков, обстреливая подразделения украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

Под вражеским огнем находятся также позиции ВСУ в районах Курульков и Новой Дмитровки.

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Кроме Курульков, в районах Барвенкового и Гусаровки позиции украинских подразделений разведывал вражеский беспилотник Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 60-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ