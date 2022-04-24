РФ розгорнула біля кордону з боку Харкова установки Іскандер-М

Армія Російської Федерації розгорнула за 60 км від державного кордону України пускові установки оперативно-тактичного комплексу Іскандер-М.

Перекидаючи та зосереджуючи додаткові підрозділи в Бєлгородській області, Росія збільшує угруповання своїх військ на Слобожанському напрямку, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Відомо українській стороні також про дистанційне мінування ворогом району населеного пункту Коротичі.

Такими діями РФ прагне ускладнити переміщення підрозділів Сил оборони, додають у Генштабі ЗСУ.

Станом на 24 квітня росіяни продовжують частково блокувати Харків, обстрілюючи підрозділи українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Під ворожим вогнем перебувають також позиції ЗСУ в районах Курульків та Нової Дмитрівки.

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Окрім Курульків, в районах Барвінкового та Гусарівки позиції українських підрозділів розвідував ворожий безпілотник Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 60-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ