РФ уже потеряла в Украине 90% своих лучших десантников и 70% высокоточных ракет – Bellingcat

Российская Федерация в своей войне против Украины уже потеряла 90% своих лучших десантников и 70% высокоточных ракет. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

– Я лично проверял, что действительно в первой части войны Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это самая важная и существенная часть армии, без которой завоевать ключевые инфраструктурные объекты и столицу просто нельзя, – заявил он.

Также Грозев отметил, что сейчас Россия потеряла большинство второго эшелона качественного с их точки зрения войска.

– Это наемники. В отличие от всех остальных войск РФ они не только на учениях были в последние 10 лет, но и участвовали в реальной войне – в Сирии, Африканских странах и в 2014-2015 году в Украине. Из них примерно 4 тыс. потеряны. Это огромный процент от всех качественных ветеранов, которые готовы к войне, – пояснил он.

Дальше, по данным журналиста, идет третий эшелон – это те, кто готов идти на зверства, потому что чувствуют себя бессильными против украинских военных, и поэтому действуют против мирных жителей.

По его оценкам, всего РФ попытается собрать максимум 70 батальонно-тактических групп для наступления, однако пока что неясно, кто из военных согласится участвовать в войне.

– Дезертирство и несогласие возрастают. Всеобщая мобилизация повлечет за собой серьезный общественный кризис внутри РФ. Качество после такой мобилизации упадет на 70%, – сказал журналист.

Что касается высокоточных ракет – то тут у РФ тоже существуют серьезные проблемы, так как у ее вооруженных сил остается всего 30% запаса, который был заготовлен на полномасштабные военные действия.

– В России цикл производства высокоточных ракет – месяц и более. Пока у них остается 30% того, что было. Ресурс, который умеет направлять эти ракеты, тоже ограниченный. Наша разведка говорит, что это около 30-40 человек. Украина же уничтожает не только ракеты, но и людей, которые программируют снаряды, – рассказал Грозев.