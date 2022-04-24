РФ уже втратила в Україні 90% своїх найкращих десантників і 70% високоточних ракет – Bellingcat

Російська Федерація у своїй війні проти України вже втратила 90% своїх найкращих десантників та 70% високоточних ракет. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

– Я особисто перевіряв, що справді в першій частині війни Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це найважливіша та суттєва частина армії, без якої завоювати ключові інфраструктурні об’єкти та столицю просто не можна, – заявив він.

Також Грозєв зазначив, що зараз Росія втратила більшість другого ешелону якісного з їхнього погляду війська.

– Це найманці. На відміну від решти військ РФ вони не тільки на навчаннях були в останні 10 років, але й брали участь у реальній війні – в Сирії, Африканських країнах та у 2014-2015 році в Україні. З них приблизно 4 тис. втрачено. Це величезний відсоток від усіх якісних ветеранів, які готові до війни, – пояснив він.

Далі, за даними журналіста, йде третій ешелон – це ті, хто готовий іти на звірства, бо почуваються безсилими проти українських військових, і тому діють проти мирних мешканців.

За його оцінками, всього РФ спробує зібрати максимум 70 батальйонно-тактичних груп для наступу, проте поки що неясно, хто з військових погодиться брати участь у війні.

– Дезертирство та незгода зростають. Загальна мобілізація спричинить серйозну суспільну кризу всередині РФ. Якість після такої мобілізації впаде на 70%, – сказав журналіст.

Що стосується високоточних ракет – то тут у РФ теж існують серйозні проблеми, оскільки у її збройних сил залишається лише 30% запасу, заготовленого на повномасштабні військові дії.

– У Росії цикл виробництва високоточних ракет – місяць і більше. Поки що у них залишається 30% того, що було. Ресурс, який вміє спрямовувати ці ракети, також обмежений. Наша розвідка каже, що це близько 30-40 людей. Україна ж знищує не лише ракети, а й людей, які програмують снаряди, – розповів Грозєв.