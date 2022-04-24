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Факти / Україна

Великдень у Харкові: обстріли, сирени під час ранкових служб та освячення пасок у підвалах

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Великдень у Харкові: обстріли, сирени під час ранкових служб та освячення пасок у підвалах

У Харкові великодньої ночі не вщухали російські обстріли. Городяни просто під звуки нічної трансляції церковної служби бачили, як горять їхні будинки, гаражі та автомобілі.

Так, за даними Фактів ICTV, під час ранкових пасхальних служб близько 10.30 ранку також звучали сирени.

У великодню ніч окупанти вкотре обстріляли різні райони Харкова. Зокрема, під вогонь вже традиційно потрапила Салтівка, а також Олексіївка. Міська влада та представники поліції закликали мешканців перебувати вдома протягом усього дня через провокації, які готує РФ. Усі нічні служби у храмах скасували.

З самого ранку городяни пішли святити паски, але людей багато не було. Деякі священики їздили по підвалах, де ховалися люди, щоб освятити їхні пасхальні кошики там.

На ранкову церковну службу прибули, зокрема, кілька бійців тероборони та поліцейських.

– Це справді розпалювання такої садистичної злоби, якій треба протиставити лише одне: те, що оспівується на Воскресіння Христове – Христос воскрес із мертвих і смертю подолав смерть. Покликання наших воїнів також у тому, щоб долати смерть смертю, – прокоментував війну України з Росією настоятель храму Іоана Богослова ПЦУ Віктор Маринчак.

Нацполіція продовжує працювати в посиленому режимі біля церков і біля цвинтарів.

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