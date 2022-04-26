Мародеры в Ирпене бросили в женщин, которые попытались остановить их и вызвать полицию, гранату. Обе женщины пострадали.

Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

– Никогда бы не мог и вообразить такого! Только что наша тероборона задержала в Ирпене двух уродов (не могу назвать этих существ мужчинами), которые мародерили, а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату, – рассказал он.

Он уточнил, что одна из женщин травмирована меньше, другая – получила серьезные повреждения и находится в критическом состоянии в больнице.

– За ее жизнь сейчас борются врачи, – подчеркнул Маркушин.

В то же время за мародерами уже приехала полиция, правоохранители начинают следственные действия.

На видео, вероятно, один из теробороновцев сообщил, что мародеры – отец и сын. Судя по опубликованным кадрам, старший из задержанных получил повреждения головы и лица. Являются ли они последствием взрыва гранаты, не сообщается.