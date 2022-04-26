Дві постраждалі: в Ірпіні мародери кинули гранату в жінок за виклик поліції

Мародери в Ірпені кинули в жінок, які спробували зупинити їх та викликати поліцію, гранату. Обидві жінки постраждали.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

– Ніколи б не міг уявити такого! Щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату, – розповів він.

Він уточнив, що одна з жінок травмована менше, інша – отримала серйозні ушкодження та перебуває у критичному стані у лікарні.

– За її життя зараз борються лікарі, – наголосив Маркушин.

Водночас за мародерами вже приїхала поліція, правоохоронці розпочинають слідчі дії.

На відео, ймовірно, один із тероборонівців повідомив, що мародери – батько та син. Судячи з опублікованих кадрів, старший із затриманих отримав ушкодження голови та обличчя.

Чи є вони наслідком вибуху гранати, не повідомляється.