Російські загарбники намагаються приховати масштаби геноциду мешканців міста Маріуполь (Донецька область), яке від початку березня перебуває в оточенні військ РФ.

Як поінформували в Маріупольській міській раді, для маскування своїх злочинів окупанти використовують “таблички” з даними про загиблих маріупольців.

Саме такі “таблички” російські воєнні злочинці встановили на величезній братській могилі в селищі Мангуш, яке знаходиться поблизу Маріуполя. Туди загарбники звозили тіла загиблих людей.

У міськраді нагадали про нещодавні супутникові знімки цієї братської могили в окупованому військами РФ Мангуші. Це траншея довжиною у більш ніж 300 метрів, яка з’явилася орієнтовно наприкінці березня.

– Окупанти знову намагаються приховати масштаби геноциду в Маріуполі. Величезну братську могилу в Мангуші вони маскують “табличками”. Поки виходить дуже погано. На фото бачимо тільки один сектор захоронення, де, судячи з нумерації табличок, щонайменше 268 поховань. На супутникових знімках від 9 квітня спостерігаємо чотири таких сектори. Тож пропагандисти РФ самі ж задокументували факт вбивства 1 тис. маріупольців, – зазначається в повідомленні.

Маскують “табличками”: окупанти намагаються приховати масштаби геноциду мешканців Маріуполя / 2 фотографии

У міськраді з посиланням на дані від очевидців уточнили, що в Мангуші окупанти поховали від 3 до 9 тис. маріупольців.

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Днями в Маріуполі було виявлено ще одне місце масового поховання людей, вбитих військами РФ. Воно знаходиться біля кладовища Виноградне у Лівобережному районі.

Як розповідав мер Маріуполя Вадим Бойченко, путінські загарбники намагаються приховати свої воєнні злочини у місті, а тому вивозять і спалюють тіла загиблих мирних мешканців. Для знищення доказів звірств вони використовують три сценарії: братські могили, мобільні крематорії, а також вивозять тіла загиблих на підконтрольні РФ території, де спалюють їх у стаціонарних крематоріях.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада