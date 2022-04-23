В Мариуполе (Донецкая область), который находится в окружении войск РФ, до сих пор остаются до 130 тыс. мирных жителей. В городе гуманитарная катастрофа, нет еды, воды и возможностей оказать медицинскую помощь.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, непростая ситуация сейчас – на металлургическом заводе Азовсталь. Там, кроме украинских военных, находятся и мирные люди (по некоторым данным – до 1 тыс. гражданских).

– Учитывая фактическое отсутствие эвакуационных процедур, заблокированных российской стороной, в городе так и остаются от 100 до 130 тыс. человек в целом. Это учитывая тех, кто прячется на Азовстали, потому что там ситуация с эвакуацией наихудшая. Там непросто: люди не видят воздуха и дневного света уже второй месяц. Это дети, женщины, пожилые люди. Они не могут выйти из-за опасности, потому что обстрелы постоянные, бомбардировки постоянные. Они фактически там в ловушке, – подчеркнул Андрющенко.

Он уточнил, что российские захватчики вместе с боевиками террористического формирования “ДНР” совершают периодические атаки на Азовсталь. При этом оккупанты используют мирных людей как приманку, заставляя их носить белые ленты (как отметку “свой”). Именно такая отметка используется российскими захватчиками.

Расчет оккупантов состоит в том, что украинские военные будут воспринимать мирных жителей с белыми лентами как представителей врага.

– То есть они думают, что оттуда (с Азовстали, – Ред.) будут выходить наши защитники для контратаки, и они используют жителей Левобережного района как фактическую приманку для наших снайперов и боевых групп, – заявил Андрющенко.

Комментируя гуманитарную ситуацию в Мариуполе, он проинформировал, что, помимо отсутствия нормальной пищи, воды, наблюдается отсутствие медицинской помощи и лекарств.

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– Сейчас в связи со сменой сезонов, дождями и поднятием грунтовых вод по городу могут начаться еще большие проблемы с санитарной обстановкой из-за того, что фактически не работает канализация, коллекторы, не работают насосы и очистные сооружения. И если грунтовые воды начнут подниматься и заполнять канализацию города, это может привести к очень плачевным экологическим результатам, санитарным результатам для мариупольцев. Мы уверены, что оккупанты не способны это починить, поэтому перед городом появляются новые гуманитарные вызовы, – проинформировал Андрющенко.

Он добавил, что именно поэтому предпринимаются попытки как можно скорее эвакуировать людей из города. Этот процесс постоянно блокируется российскими захватчиками.

По словам Андрющенко, кое-где в Мариуполе люди уже выходят из подвалов и пытаются найти уцелевшие квартиры в домах, или же поднимаются в подъезды многоэтажек, где не так холодно и сыро. Все зависит от района города: там, где ведутся бои, в частности вблизи Азовстали, люди до сих пор находятся в подвалах.

В своем Telegram-канале Петр Андрющенко сообщил дополнительную информацию о ситуации в городе. По его словам, российские военные преступники используют жителей Мариуполя как живой щит.

– В районе Азовстали оккупанты для провокаций и создания нужного им информационного поля прибегают к новым провокациям, заставляя гражданское население передвигаться по Левобережью с белыми лентами по пути потенциального выхода защитников (по мнению оккупантов). Таким образом, россияне усиливают противоснайперные меры, продолжая использовать мариупольцев как приманку и живой щит, — отметил Андрющенко.

По его данным, враг также усиливает фильтрацию мужчин в Кальмиусском и Левобережном районах города.

Получены первые подтверждения принудительной “мобилизации” мужчин в “армию ДНР”. Речь идет преимущественно о молодых мужчинах до 40 лет. Как рассказал Андрющенко, их направляют в направлении Донецка.