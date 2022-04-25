З Харківщини російські загарбники вивезли один із заводів на територію Росії, а у приміщеннях облаштували концтабір для катування мешканців.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону.

– У приміщеннях заводу окупанти влаштували в’язницю, справжній концтабір, де людей наражають на певні тортури, змушують співпрацювати, ставати до лав збройних сил Росії, – зазначив він.

За його словами, концтабір облаштували у приміщенні одного із заводів у Вовчанську. Схожу практику окупанти застосовували і в окупованому Ізюмі, щоб “мобілізувати” місцевих мешканців.

Нагадаємо, у Харківській області 24 квітня внаслідок обстрілів російських військ загинули двоє людей, ще 14 – поранені.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія Російської Федерації розгорнула за 60 км від державного кордону України пускові установки оперативно-тактичного комплексу Іскандер-М.

Українській стороні також відомо про дистанційне мінування ворогом району населеного пункту Коротичі.

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