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Факты / Украина

На сегодня нет никаких договоренностей об эвакуации гражданских из Азовстали — Верещук

Марта Бондаренко редактор ленты
На сегодня нет никаких договоренностей об эвакуации гражданских из Азовстали — Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на сегодняшний день нет никаких договоренностей об эвакуации гражданских, которые находятся на территории металлургического комбината Азовсталь.

Об этом Верещук написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. А тот “коридор”, который сегодня анонсировало Минобороны РФ, не является безопасным, а потому гуманитарным коридором его считать нельзя.

Верещук напомнила, что именно российская сторона многократно срывала эвакуацию людей.

— Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из Азовстали на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет, — подчеркнула Ирина Верещук.

Ирина Верещук обратилась к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из Азовстали для гражданских.

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Так, украинская сторона хочет, чтобы в гуманитарной колонне ехали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.

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Сегодня Минобороны РФ анонсировало якобы гумкоридор для гражданских. В РФ заявили, что российские войска и боевики “ДНР” прекращают боевые действия вблизи Азовстали. Оккупанты уверяют, что позволят гражданским выехать в любом направлении.

Руководит штабом РФ по “гуманитарному реагированию” генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Фото: Depositphotos

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