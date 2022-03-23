Украинская разведка опубликовала аудиозапись того, как генерал-полковник, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев пренебрежительно говорит о своих подчиненных, унижает и обзывает.

По данным Главного управления разведки Минобороны, именно Мизинцев является одним из ответственных за уничтожение Мариуполя и мариупольцев.

На аудиозаписи слышно, как генерал-полковник называет солдат “ублюдками”, “мразями”, “рожами вонючими” и “гаденышами”.

— Кто этого ублюдка, товарищ Матюхин, выбирал и привел сюда в Национальный центр? Вот ты посмотри на это чудище. Даже ни одного знака различия. У него не военная рубашка, у него кофта сволоченка, подонка высшей степени. Вот он, мразь, стоит, насупил глазки бычьи, надул глазки и сейчас недовольную физиономию, рожу вонючую показывает мне. Чего он служит еще и почему я должен заниматься вашей мразью? — такими словами генерал-полковник называет подчиненных.

Мизинцев не останавливается и спрашивает, почему у военного “физиономия не изуродована, почему ухо не отрезано”.

— Товарищ Ярошенко, я вам объявляю строгий выговор. Я вам приказывал, как только такого гаденыша нашли, здесь должны быть его родители, родные, близкие, жена, дети… Еще раз попробуйте сделать не так! — говорит Мизинцев.

В ГУР Минобороны Украины отмечают, что для российского генерала солдаты – это только пушечное мясо, обычный ресурс.

Фото: Минобороны РФ