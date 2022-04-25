Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на сьогодні немає жодних домовленостей про евакуацію цивільних, які наразі перебувають на території металургійного комбінату Азовсталь.

Про це Верещук написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. А той “коридор”, який сьогодні анонсувало Міноборони РФ, не є безпечним, а тому гуманітарним коридором його вважати не можна.

Верещук нагадала, що саме російська сторона багато разів зривала евакуацію людей.

– Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає, – наголосила Ірина Верещук.

Ірина Верещук звернулася до генсека ООН Антоніу Гутерреша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з Азовсталі для цивільних.

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Так, українська сторона наголошує на участі в гуманітарній колоні представників ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, що Міноборони РФ сьогодні анонсувало гуманітарний вихід для цивільних. В РФ заявили, що російські війська та бойовики “ДНР” нібито припиняють будь-які бойові дії поблизу металургійного комбінату. А ще запевняють, що начебто дозволять цивільним виїхати у будь-якому напрямку.

Керує штабом РФ з “гуманітарного реагування” генерал-полковник Михайло Мізинцев.