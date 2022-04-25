Реваншизм заставит РФ вновь напасть на Украину через 5-10 лет – командующий армией Литвы

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что неожиданная для россиян неудача во время их полномасштабного вторжения в Украину лишь усугубит реваншизм страны-оккупанта.

В связи с эти он ожидает, что в течение пяти-десяти лет РФ может снова попытаться уничтожить Украину.

Такое мнение он высказал в интервью LRT.lt.

Рупшис подчеркнул, что на сегодняшний день у российских оккупантов “мало надежды уничтожить украинскую армию”.

– Я не говорю, что РФ проиграла все битвы, но только потому, что Украина выдержала, они уже проиграли войну. Уход от Киева четко показывает неспособность осуществить свою первоначальную идею… Россия попыталась откусить больше, чем может прожевать, а потому получила по зубам и должна быть осторожнее, прежде чем снова кого-нибудь “кусать”, – сказал литовский командующий.

Он уточнил, что для того, чтобы восстановить свой военный потенциал после нынешней войны, России понадобится “определенный период, зависящий от экономики, санкций и того, какой режим там будет”.

– Это будет длиться от 5 до 10 лет, тогда это может стать угрозой. После этой войны она наверняка потеряет свои привычные силы и мощь. В войнах армии развиваются, набирают обороты и силы, если государство не ослаблено экономически. Однако экономические проблемы у России большие. Восстановление не будет быстрым, – отметил командующий ВС Литвы.

Кроме того он подчеркнул, что Россия вряд ли изменится при любом режиме. Он считает, что РФ останется угрозой, так как российский реваншизм никуда не девался.