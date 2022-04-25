Реваншизм змусить РФ знову напасти на Україну через 5-10 років – командувач армії Литви

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис вважає, що несподівана для росіян невдача під час їхнього повномасштабного вторгнення в Україну лише посилить реваншизм країни-окупанта.

У зв’язку з цим він очікує, що протягом п’яти-десяти років РФ може знову спробувати знищити Україну.

Таку думку він висловив у інтерв’ю LRT.lt.

Рупшис наголосив, що на сьогодні у російських окупантів “мало надії знищити українську армію”.

– Я не кажу, що РФ програла всі битви, але тільки тому, що Україна витримала, вони вже програли війну. Відхід від Києва чітко показує нездатність здійснити свою первісну ідею… Росія спробувала відкусити більше, ніж може прожувати, а тому отримала по зубах і має бути обережнішою, перш ніж знову когось “кусати”, – сказав литовський командувач.

Він уточнив, що для того, щоб відновити свій військовий потенціал після нинішньої війни, Росії знадобиться “певний період, що залежить від економіки, санкцій і того, який там режим буде”.

– Це триватиме від 5 до 10 років, тоді це може стати загрозою. Після цієї війни вона напевно втратить свої звичні сили та міць. У війнах армії розвиваються, набирають обертів і сили, якщо держава не ослаблена економічно. Проте економічні проблеми у Росії великі. Відновлення не буде швидким, – зазначив командувач ЗС Литви.

Крім того, він підкреслив, що Росія навряд чи зміниться за будь-якого режиму. Він вважає, що РФ залишиться загрозою, оскільки російський реваншизм нікуди не подівся.