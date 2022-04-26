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Факты / Украина

Самолеты, ракеты и беспилотники: какие потери понесла РФ в небе над Украиной 25 апреля

Татьяна Забожко редактор ленты
російський збитий бомбардувальник Су-34

За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ поразили 10 воздушных целей армии РФ.

Так, 25 апреля оккупационные войска потеряли:

  • три самолета (Су-34, Су-35, Су-30);
  • три крылатые ракеты;
  • четыре беспилотника ОТР (предположительно Орлан-10).

Напомним, что за прошедшие сутки российские захватчики активизировали свои действия.

Оккупанты выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры и узловым железнодорожным станциям.

На Восточном и Южном направлениях россияне совершили несколько авианалетов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Фото: ВСУ

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