За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ поразили 10 воздушных целей армии РФ.

Так, 25 апреля оккупационные войска потеряли:

три самолета (Су-34, Су-35, Су-30);

три крылатые ракеты;

четыре беспилотника ОТР (предположительно Орлан-10).

Напомним, что за прошедшие сутки российские захватчики активизировали свои действия.

Оккупанты выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры и узловым железнодорожным станциям.

На Восточном и Южном направлениях россияне совершили несколько авианалетов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Фото: ВСУ