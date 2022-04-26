За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ поразили 10 воздушных целей армии РФ.
Так, 25 апреля оккупационные войска потеряли:
- три самолета (Су-34, Су-35, Су-30);
- три крылатые ракеты;
- четыре беспилотника ОТР (предположительно Орлан-10).
Напомним, что за прошедшие сутки российские захватчики активизировали свои действия.
Оккупанты выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры и узловым железнодорожным станциям.
На Восточном и Южном направлениях россияне совершили несколько авианалетов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Командование Воздушных сил ВСУ
Фото: ВСУ