Літаки, ракети та безпілотники: яких втрат зазнала РФ у небі над Україною 25 квітня

Упродовж минулої доби Повітряні сили ЗСУ уразили 10 повітряних цілей армії РФ.

Так, 25 квітня окупаційні війська втратили:

три літаки (Су-34, Су-35, Су-30);

три крилаті ракети;

чотири безпілотники ОТР (імовірно Орлан-10).

Нагадаємо, що минулої доби російські загарбники активізували свої дії.

Окупанти випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури та вузлових залізничних станціях.

На Східному та Південному напрямках російни здійснили кілька авіанальотів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.

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Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Фото: ПСУ