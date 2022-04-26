В результате последнего обстрела мирных районов Харькова три человека погибли и еще семь получили ранения.

В настоящее время в областной военной администрации уточняют информацию о количестве жертв вражеской атаки.

– Среди пострадавших нет детей, но два человека находятся в тяжелом состоянии, – отметил глава ОВА Олег Синегубов.

В настоящее время бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

– Просим жителей быть очень осторожными и по возможности не покидать укрытий! – призвал руководитель областной военной администрации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Олег Синегубов