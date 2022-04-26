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Факти / Україна

РФ обстріляла мирні райони Харкова: є загиблі та поранені

Тетяна Забожко редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня

Унаслідок останнього обстрілу мирних районів Харкова три людини загинули та ще сім дістали поранень.

Нині в обласній військовій адміністрації уточнюють інформацію щодо кількості жертв ворожої атаки.

– Серед постраждалих немає дітей, але двоє людей перебувають у тяжкому стані, – зауважив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Нині бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.

– Просимо жителів бути вкрай обережними та за можливості не залишати укриттів! – закликав керівник обласної військової адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Олег Синєгубов

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Фото: Depositphotos

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