РФ обстріляла мирні райони Харкова: є загиблі та поранені

Унаслідок останнього обстрілу мирних районів Харкова три людини загинули та ще сім дістали поранень.
Нині в обласній військовій адміністрації уточнюють інформацію щодо кількості жертв ворожої атаки.
– Серед постраждалих немає дітей, але двоє людей перебувають у тяжкому стані, – зауважив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Нині бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.
– Просимо жителів бути вкрай обережними та за можливості не залишати укриттів! – закликав керівник обласної військової адміністрації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олег Синєгубов