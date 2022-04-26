Расчищают дороги и возвращают коммуникации: как восстанавливают освобожденные регионы

В Украине продолжают восстанавливать освобожденные от российских оккупантов регионы. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, добавив, что работают над этим 24/7.

По его словам, в Киевской области разрушены более 2 тыс. зданий. Дорожники активно восстанавливают разрушенные мосты и дороги. Расчищено 170 км дорог Киевщины. Возобновлено движение на 11 временных переправах.

Более половины домов региона снова со светом, это более 80 тыс. абонентов. Полностью или частично восстановлено распределение газа в 106 населенных пунктах Киевской области.

В поселке Бородянка обеспечено водоснабжением почти 30% всех потребителей, в том числе вода есть в больнице. В поселках Новое Залесье и Филипповичи водоснабжение восстановлено полностью. Пиротехники продолжают работу над разминированием территории в Пуще-Водице. Уже было обнаружено более 20 взрывоопасных предметов.

Несмотря на то, что Харьковская область находится под постоянной атакой со стороны РФ, ежедневно по дорогам области доставляют гуманитарную помощь в города и поселки региона. По словам Тимошенко, ежедневно 25 дорожных бригад выходят ремонтировать автодороги и убирать обочины. На сегодняшний день очистили более 100 км дорог Харьковской области.

Кроме того, в регионе идет активное восстановление инфраструктуры. Жители более 600 квартир Харькова снова могут пользоваться газом. Коммунальщики занимаются обследованием и ремонтом жилого фонда города. В Дергачах с каждым днем ​​увеличивается количество домов, в которых есть свет.

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В Черниговской области возле разрушенного моста на дороге Р-69 Киев – Чернигов возводят еще один временный проезд для обеспечения бесперебойной работы логистических маршрутов доставки гуманитарных грузов. В селах Топчиевка и Якубовка продолжаются работы по восстановлению мостов. С начала военных действий на территории области изъято более 16 тыс. взрывоопасных предметов.

В Сумской области возобновили железнодорожное сообщение с Киевом. Поезд будет курсировать из Сум ежедневно в столицу через Конотоп и Нежин и в тот же день обратно. Возобновлено 70% пригородных автобусных маршрутов Сумщины. Во все общины области начали завозить топливо, его стоимость – в пределах установленных норм.

В Житомирской области в течение последней недели энергетики работали в трех селах Народицкой общины. В Давыдках и Грезле работы уже закончены и возобновлено энергоснабжение. Сейчас идет ремонт электросетей в селе Радча. Проведено временное закрытие выбитых окон в Овручской территориальной общине. Проводятся обследования поврежденных объектов в Малинской общине.

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Фото: Укравтодор