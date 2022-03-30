Многие украинцы из-за войны в Украине потеряли жилье. Теперь они могут подать заявку на поврежденное имущество в приложении Дія.

Государство поможет гражданам страны построить новый дом. Услугой могут воспользоваться только те, кто понес убытки после 24 февраля 2022 года.

Кто может подать заявку:

частные дома (усадебные, дачные и садовые);

квартиры;

другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома.

Как подать заявку в Дії:

обновить приложение;

выбрать в разделе услуги Уведомление о поврежденном имуществе;

заполнить форму (необходимая информация — ФИО, РНОКПП, контактные данные и данные об объекте, который был поврежден).

После этого человек должен получить уведомление о начале процедуры оценки и компенсации. Это сделает правительство в ближайшее время.

Из-за войны в Украине значительные убытки понесли отдельные города Украины, в частности Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы. Повреждена инфраструктура, а также жилые массивы городов.