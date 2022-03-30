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Факты / Украина / Общество

Заявка на поврежденное жилье в Дії– кому доступна услуга и детальная инструкция

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Заявка на поврежденное жилье в Дії– кому доступна услуга и детальная инструкция

Многие украинцы из-за войны в Украине потеряли жилье. Теперь они могут подать заявку на поврежденное имущество в приложении Дія.

Государство поможет гражданам страны построить новый дом. Услугой могут воспользоваться только те, кто понес убытки после 24 февраля 2022 года.

Кто может подать заявку:

  • частные дома (усадебные, дачные и садовые);
  • квартиры;
  • другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома.

Как подать заявку в Дії:

  • обновить приложение;
  • выбрать в разделе услуги Уведомление о поврежденном имуществе;
  • заполнить форму (необходимая информация — ФИО, РНОКПП, контактные данные и данные об объекте, который был поврежден).
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После этого человек должен получить уведомление о начале процедуры оценки и компенсации. Это сделает правительство в ближайшее время.

Из-за войны в Украине значительные убытки понесли отдельные города Украины, в частности Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы. Повреждена инфраструктура, а также жилые массивы городов.

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Источник: Министерство цифровой трансформации

Фото: Getty Images

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