Оккупанты в Донецке и Мариуполе хотят 9 мая провести парад с украинскими пленными — Арестович

Российские захватчики планируют 9 мая на оккупированных территориях Донецка и Мариуполя провести парад с украинскими пленниками.

Об этом вечером 23 апреля сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— По нашим данным, они собираются провести парад с нашими пленными провести в Донецке и Мариуполе… Это уже военное преступление… издеваться так над пленными является нарушением Женевской конвенции. Впрочем, Россия хочет на это уйти, поддержать свои “падающие штаны”, — сказал Алексей Арестович.

Он уточнил, что такие планы оккупанты имеют именно на российский праздник Дня победы — 9 мая.

Ранее о проведении районов Мариуполя сообщал советник городского головы города на Азове Петр Андрющенко. По его словам, российские захватчики пытаются создать картину обновления мирной жизни в Мариуполе.

Ранее советник руководителя Офиса президента опроверг российские фейки о праздновании 9 мая в Мелитополе.

Источник: Фейгин Live