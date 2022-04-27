Вблизи Одессы дрейфуют гражданские суда, которые военный флот России повредил в конце февраля.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании Юг после того, как появились сообщения о “вражеских кораблях” на горизонте, которые видны одесситам.

По данным военных, обстановка в море находится под постоянным контролем украинских Вооруженных сил.

В командовании объяснили, что гражданское судоходство не осуществляет нормального функционирования, поскольку водоемы закрыты из-за угроз со стороны Российской Федерации. Данных о подходе вражеских кораблей РФ к побережью Одессы тоже не поступало.

— Иногда суда появляются на горизонте – обстрелянный рашистами танкер Миллениум Спирит (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть их нет возможности, потому что судоходство заблокировано, — говорится в сообщении.

Впоследствии советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что упомянутые суда могут повторить судьбу танкера Делфи, который в течение многих месяцев находился перевернутым в акватории после того, как потерпел крушение в Одессе в 2019 году.

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На данный момент корабль Миллениум Спирит находится в море без экипажа, который удалось спасти.

– По информации компании-владельца, в момент обстрела в резервуарах судна было около тысячи тонн дизельного горючего и несколько тонн масла. Этого количества горючего достаточно, чтобы Миллениум Спирит мог повторить судьбу Делфи, загрязнив акваторию Черного моря нефтепродуктами, — сообщил Антон Геращенко.

Советник главы МВД считает, что риск возникновения экологической катастрофы очень велик.

Напомним, попадание вражеских ракет в бункеровщик Миллениум Спирит произошло 25 февраля. Тогда недалеко от порта Южный, что в Одесской области, корабль находился на якорной стоянке. В него попали две ракеты РФ. Сам корабль перевозил мазут и горючее.

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Источники: УНІАН, Pravda Geraschenko

Фото: Pravda Geraschenko