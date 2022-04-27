Поблизу Одеси дрейфують цивільні судна, які військовий флот Росії пошкодив наприкінці лютого.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні Південь після того, як з’явились повідомлення про “ворожі кораблі” на горизонті, які видно одеситам.

Так, за даними військових, обстановка в морі під постійним контролем українських Збройних сил.

У командуванні пояснили, що цивільне судноплавство не здійснює нормального функціонування, оскільки водойми закриті через загрози з боку Російської Федерації. Даних про підхід ворожих кораблів РФ до узбережжя Одеси теж не надходило.

– Іноді судна з’являються на горизонті – обстріляний рашистами танкер Міленіум Спіріт (Молдова) без екіпажу і так само некеровані баржі, які віднесло в море, а повернути їх немає можливості, тому що судноплавство заблоковане, – сказано в повідомленні.

Згодом радник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що згадані судна можуть повторити долю танкера Делфі, який протягом багатьох місяців знаходився перевернутим в акваторії після того, як зазнав аварії в Одесі у 2019 році.

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Наразі судно Міленіум Спіріт перебуває в морі без екіпажу, який вдалося врятувати.

– За інформацією компанії-власника, в момент обстрілу в резервуарах судна було близько тисячі тонн дизельного пального і кілька тонн масла. Цієї кількості пального достатньо, щоб Міленіум Спіріт міг повторити долю Делфі, забруднивши акваторію Чорного моря нафтопродуктами, – повідомив Антон Геращенко.

Радник глави МВС вважає, що ризик екологічної катастрофи дуже великий.

Нагадаємо, влучання ворожих ракет в бункерувальник Міленіум Спіріт сталось 25 лютого. Тоді неподалік порту Південний, що в Одеській області, корабель перебував на якірній стоянці. В нього влучили дві ракети РФ. Сам корабель перевозив мазут і паливо.

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Джерела: УНІАН, Pravda Geraschenko

Фото: Pravda Geraschenko