Почему Россия “стреляет себе в ногу”, шантажируя ЕС остановкой поставки

Пока Европейский Союз готовил шестой пакет санкций против России и не мог прийти к согласию по поводу окончательного формата отказа от вражеских энергоресурсов, процесс неожиданно подтолкнула сама Россия. Газпром остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Все – из-за вроде бы нежелания тамошних компаний платить россиянам в рублях, как того хочет Путин. Таким образом Россия вновь показательно пренебрегла контрактными обязательствами и продемонстрировала, что для нее энергоресурсы – не бизнес, а прежде всего экономическое и геополитическое оружие. Однако в этот раз Россия “стреляет” из этого оружия сама в себя. Почему — читайте в материале Фактов ICTV.

Рубль раздора

Газпром показательно остановил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с нежеланием тамошних компаний платить в рублях (перейти на рубли пожелал Путин, чтобы обойти западные санкции). А глава Госдумы России Вячеслав Володин пригрозил сделать то же самое и с другими “недружественными” странами.

– Болгария и Польша имели возможность воспользоваться предложением нашего президента об оплате природного газа рублями. Механизм определен. Руководители этих стран не захотели, – написал он в своем Telegram-канале. — Так же необходимо поступить и в отношении других недружественных для нас стран.

Как пишет Bloomberg, четыре европейских компании уже заплатили за российский газ рублями. А счета в Газпромбанке с этой целью открыли сразу 10 европейских компаний — клиентов Газпрома.

Российская пропаганда даже уведомила о согласии Австрии платить за газ в рублях. Но канцлер Карл Нехаммер опроверг эту информацию, назвав ее фейком.

– Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС, — сообщил он в Twitter.

Остальную часть Европы россияне также решили испугать и заставить перейти на рубли. Впрочем, похоже, что Россия со своей стороны ускорила введение эмбарго на свои же энергоресурсы.

А ведь и поляки, и болгары сообщили, что дефицита газа не будет, людям ничего бояться – ограничивать потребление не нужно. Но будущие поставки газа будут исключительно из альтернативных источников. Больше – никаких дел с россиянами.

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Жесткой оказалась и официальная позиция Еврокомиссии. Ее глава Урсула фон дер Ляйен назвала шантажом действия Газпрома и анонсировала переход на альтернативные поставки газа.

– Это неоправданно и недопустимо. И это еще раз свидетельствует о ненадежности России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию, – уверяет она. — Мы работаем над обеспечением альтернативных поставок и наилучших уровней хранения по всему ЕС.

Газовый “бумеранг”

Вслед за Еврокомиссией на проделку Газпрома отреагировал и Европарламент, призвав к тотальному бойкоту российских энергоносителей.

— Пора раз и навсегда разорвать нашу зависимость от автократов, — подчеркнула президент Европарламента Роберта Метсола.

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко добавляет:

– Газпром не является надежным поставщиком газа, он злоупотребляет своим доминированием и продолжает шантажировать ЕС. Он должен быть оштрафован.

Так что Газпром в прямом смысле совершил “выстрел себе в ногу”, ускоряя отказ от своего топлива не только со стороны Польши или Болгарии, но и всей Европы. Ведь на премиальном рынке место пусто точно не будет. А вот Россия не найдет покупателей на все свои энергоресурсы. Дойдет до того, что скважины придется глушить, потому что газ некуда будет девать. Нефтегазовая отрасль России придет в упадок.

– Решение Газпрома прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию вернется в Россию бумерангом. Теперь всем понятно: РФ больше не надежный поставщик, как они делали вид с 70-х годов прошлого века. Этот имидж получил пощечину, от которой не отмыться. Никто, включая немцев, теперь этого не будет повторять. Попытки “нагнуть” страны ЕС на оплату газа в рублях не будут работать, рубли Кремль пусть оставит себе, – комментирует ситуацию экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Выживет ли Европа без российского газа?

Зависимость ЕС от поставок из России огромна. Доля противника на европейском рынке превышает 40% (в 2021 году ЕС импортировал из РФ 155 млрд кубометров). Причем среди крупнейших покупателей – “тяжеловесы” Германия и Италия.

Но та же Италия уже ясно демонстрирует, что Европа вполне способна прожить и без российских энергоресурсов. Было бы желание…

– Диверсификация – это возможно и достижимо за относительно короткое время, значительно короче, чем мы себе представляли месяц назад, – заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Вместо России Италия планирует сделать своим главным своим поставщиком Алжир. Согласно недавнему соглашению между алжирской Sonatrach и итальянской Eni, Алжир к следующему году начнет поставлять Италии дополнительные 9 млрд кубометров газа.

– Мы больше не хотим быть зависимыми от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна создавать политической зависимости. Для этого нужно диверсифицировать источники снабжения, искать новых поставщиков, — подчеркнул итальянский премьер.

Кроме газа из Африки или Норвегии, Европа рассчитывает на дополнительные поставки сжиженного газа из США и Ближнего Востока. Они не смогут заменить все 100% поставок из России. Однако 2/3 российского топлива, или около 100 млрд кубов в ЕС все же планируют заместить.

Достичь этой цели также должно помочь ускорение перехода на возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. Кроме того, газ будут активно пытаться заместить электричеством, в том числе и импортированным из Украины.

Все вместе в итоге должно позволить Европе избавиться от энергетической зависимости от России. По крайней мере, до 2027 года. К этому времени ЕС намерен окончательно отказаться от вражеского природного газа. От российской нефти, напомню, европейцы намерены отказаться еще раньше.

Как отказ от российского газа отразится на Украине?

К счастью, Украина не покупает газ у Газпрома с конца ноября 2015 года, когда тот последний раз перекрыл для нас кран. Поэтому прямой зависимости от поставок агрессора у нас нет. За прошедшие восемь лет Украина успешно наладила поставки из ЕС. Речь идет и о физическом импорте, и о так называемом “виртуальном”, когда необходимые объемы европейские компании продают нам еще на территории Украины — во время транзита топлива.

Однако в этом контексте окончательный отказ Европы от российского газа может вызвать его дефицит в Украине, что нежелательно. Кроме того, остановка транзита через нашу ГТС добавила бы Украине угроз безопасности. Потому что пока транзит еще есть, россияне стараются не уничтожать газотранспортную инфраструктуру. Если же наша транзитная труба станет им не нужна, оккупанты могут ее разрушить. А особенность украинской ГТС — в том, что она не только транзитирует топливо в ЕС, но и транспортирует газ отечественным потребителям. То есть, в случае повреждений последствия могут ощутить и европейцы, и украинцы.

Именно поэтому украинские специалисты настаивают: от российского газа Европе следует отказываться, но сначала – из обходных морских газопроводов. И только в последнюю очередь – через украинскую трубу.

— Экспорт газа в ЕС должен снижаться быстрыми темпами, и это должно происходить за счет сокращения транзита через Северный поток-1. Уже сейчас этот газопровод может остановиться без значительных проблем для европейских потребителей, а необходимые объемы временно могут транспортировать украинская и польская ГТС, что значительно усилит безопасность наших газопроводов, — объясняет генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Кроме того, считает Макогон, ЕС может поставить финальную точку в истории с Северным потоком-2 и потребовать его демонтажа.

Специалисты уверены: Россия как газовый монстр начинает двигаться к своему концу. Мол, газ еще рычаг, но уже не “энергетическое оружие”. Вот такое “досадное самоубийство”.