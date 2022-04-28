Чому Росія “стріляє собі в ногу”, шантажуючи ЄС зупинкою постачання

Поки Європейський Союз готував шостий пакет санкцій проти Росії та не міг дійти згоди щодо остаточного формату відмови від ворожих енергоресурсів, процес несподівано підштовхнула сама Росія. Газпром зупинив постачання газу до Польщі та Болгарії. Усе – через начебто небажання тамтешніх компаній платити росіянам у рублях, як того хоче Путін. Таким чином Росія знову показово знехтувала контрактними зобов’язаннями та продемонструвала, що для неї енергоресурси – не бізнес, а насамперед економічна і геополітична зброя. Однак цього разу Росія “стріляє” з цієї зброї сама у себе. Чому – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Рубль розбрату

Газпром показово зупинив постачання газу до Польщі та Болгарії через небажання тамтешніх компаній платити в рублях (перейти на рублі забажав Путін, аби обійти західні санкції). А глава Держдуми Росії В’ячеслав Володін пригрозив зробити те саме і з іншими “недружніми” країнами.

– Болгарія і Польща мали можливість скористатися пропозицією нашого президента про оплату природного газу за рублі. Механізм визначений. Керівники цих країн не схотіли, – написав він у своєму Telegram-каналі. – Так само необхідно вчинити і щодо інших недружніх для нас країн.

Як пише Bloomberg, чотири європейські компанії уже заплатили за російський газ рублями. А рахунки в Газпромбанку з цією метою відкрили одразу 10 європейських компаній – клієнтів Газпрому.

Російська пропаганда навіть повідомила про згоду Австрії платити за газ у рублях. Але канцлер Карл Негаммер спростував цю інформацію, назвавши її фейком.

– Звичайно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС, – повідомив він у Twitter.

Решту Європи росіяни також вирішили налякати та змусити перейти на рублі. Утім, схоже, що натомість Росія власноруч прискорила запровадження ембарго на свої енергоресурси.

Адже і поляки, і болгари повідомили, що дефіциту газу не буде, людям нічого боятися – обмежувати споживання не потрібно. Але майбутні поставки газу будуть винятково з альтернативних джерел. Більше – жодних справ із росіянами.

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Жорсткою виявилася й офіційна позиція Єврокомісії. Її глава Урсула фон дер Ляєн назвала шантажем дії Газпрому та анонсувала перехід на альтернативні постачання газу.

– Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність Росії як постачальника газу. Ми готові до такого сценарію, – запевнила вона. – Ми працюємо над забезпеченням альтернативних поставок та найкращих можливих рівнів зберігання у всьому ЄС.

Газовий “бумеранг”

Услід за Єврокомісією на витівку Газпрому відреагував і Європарламент, закликавши до тотального бойкоту російських енергоносіїв.

– Настав час раз і назавжди розірвати нашу залежність від автократів, – наголосила президент Європарламенту Роберта Метсола.

А голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко додав:

– Газпром не є надійним постачальником газу, він зловживає своїм домінуванням і продовжує шантажувати ЄС. Він має бути оштрафований.

Тож Газпром у прямому сенсі зробив “постріл собі в ногу”, прискорюючи відмову від свого палива не лише з боку Польщі чи Болгарії, а й усієї Європи. Адже на преміальному ринку місце порожнім точно не буде. А от Росія не знайде покупців на всі свої енергоресурси. Дійде до того, що свердловини доведеться глушити, бо газ нікуди буде дівати. Нафтогазова галузь Росії занепаде.

– Рішення Газпрому припинити постачання газу до Польщі та Болгарії повернеться до Росії бумерангом. Тепер усім зрозуміло: РФ більше не надійний постачальник, як вони вдавали з 70-х років минулого століття. Цей імідж зазнав ляпасу, від якого не відмитися. Ніхто, включаючи німців, тепер цього не повторюватиме. Намагання “нагнути” країни ЄС на оплату газу в рублях не працюватиме, рублі Кремль хай залишить собі, – коментує ситуацію ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Чи виживе Європа без російського газу?

Залежність ЄС від постачання з Росії величезна. Частка ворога на європейському ринку перевищує 40% (у 2021 році ЄС імпортував з РФ 155 млрд кубометрів). Причому серед найбільших покупців – “важковаговики” Німеччина та Італія.

Але та ж Італія вже яскраво демонструє, що Європа цілком здатна прожити й без російських енергоресурсів. Було би бажання…

– Диверсифікація – це можливо і досяжно за відносно короткий час, значно коротший, аніж ми собі уявляли місяць тому, – заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Замість Росії Італія планує зробити основним своїм постачальником Алжир. Згідно з нещодавньою угодою між алжирською Sonatrach та італійською Eni, Алжир до наступного року почне постачати Італії додаткові 9 млрд кубометрів газу.

– Ми більше не хочемо бути залежними від російського газу, тому що економічна залежність не повинна створювати політичної залежності. Для цього потрібно диверсифікувати джерела постачання, шукати нових постачальників, – наголосив італійський прем’єр.

Окрім газу з Африки чи Норвегії, Європа розраховує на додаткові поставки скрапленого газу з США та Близького Сходу. Вони не зможуть замінити всі 100% постачань із Росії. Однак 2/3 російського палива, або близько 100 млрд кубів у ЄС все ж планують замістити.

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Досягти цієї мети також має допомогти прискорення переходу на відновлювальні джерела енергії та енергоефективність. Крім того, газ активно намагатимуться замістити електрикою, зокрема й імпортованою з України.

Усе разом у підсумку має дозволити Європі позбутися енергетичної залежності від Росії. Принаймні до 2027 року. Саме до цього часу ЄС має намір остаточно відмовитися від ворожого природного газу. Від російської нафти, нагадаю, європейці збираються відмовитися ще раніше.

Як відмова від російського газу вплине на Україну?

На щастя, Україна не купує газ у Газпрому з кінця листопада 2015 року, коли той востаннє перекрив для нас кран. Тому прямої залежності від постачань агресора в нас немає. За минулі вісім років Україна успішно налагодила постачання з ЄС. Йдеться і про фізичний імпорт, і про так званий “віртуальний”, коли необхідні обсяги європейські компанії продають нам ще на території України під час транзиту палива.

Однак у цьому контексті остаточна відмова Європи від російського газу може спричинити його дефіцит в Україні, що небажано. Крім того, зупинка транзиту через нашу ГТС додала б Україні безпекових загроз. Бо нині, поки транзит ще є, росіяни намагаються не нищити газотранспортну інфраструктуру. Якщо ж наша транзитна труба стане їм непотрібна, окупанти можуть її зруйнувати. А особливість української ГТС – у тому, що вона не лише транзитує паливо до ЄС, а водночас і транспортує газ вітчизняним споживачам. Тобто у випадку пошкоджень наслідки можуть відчути і європейці, і українці.

Саме тому українські фахівці наполягають: від російського газу Європі слід відмовлятися, але спочатку – через обхідні морські газогони. І лише в останню чергу – через українську трубу.

– Експорт газу до ЄС повинен зменшуватись швидкими темпами, і це повинно відбуватись за рахунок скорочення транзиту через Північний потік-1. Вже зараз цей газогін може бути зупинений без значних проблем для європейських споживачів, а необхідні обсяги тимчасово можуть транспортувати українська та польська ГТС, що значно посилить безпеку наших газогонів, – пояснює генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Крім того, вважає Макогон, ЄС може поставити фінальну крапку в історії з Північним потоком-2 та вимагати його демонтажу.

Фахівці переконані: Росія як газовий монстр починає рухатися до свого кінця. Мовляв, газ ще важіль, але вже не “енергетична зброя”. Ось таке “прикре самогубство”.