Международный уголовный суд получил запросы расследовать преступления в Украине из 43 стран

В Международный уголовный суд (МКС) поступило запросы от 43 стран, чтобы были проведены расследования военных преступлений, совершенных на территории Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом во время заседания Совбеза ООН сообщил главный прокурор МКС Карим Хан.

— 43 страны направили информацию о ситуации в Украине в Международный уголовный суд. Это впервые, когда столько стран сделали подобное. Очень важно, чтобы мы поняли: закон сейчас важен как никогда… Мы должны предотвращать большую жестокость друг против друга, — сказал он.

Прокурор МКС напомнил, что у его Офиса нет никаких политических интересов, а целью его судебной инстанции является “узнать правду”.

— У меня и нашего офиса нет никакой политической программы, только хотим узнать правду. Сейчас есть фиктивные новости, есть попытки обмануть мир. Но нет лучшего способа показать ложь, как проведение независимых расследований. Моя дверь открыта, — сказал Карим Хан.

Прокурор МКС также упомянул свои визиты в Бучу и Бородянку, во время которых видел ужасные последствия войны.

– …Я видел мешки с телами, видел доказательства убийств. Нам необходимо определить, как они умерли и кто это сделал, а уже потом – намекать на ответственность, – сказал Карим Хан.

Он сказал, что во всем этом конфликте неважно, гибнут ли дети из России, гибнут ли дети из Украины, потому что на погибших детей нужно смотреть как на своих, как на свою семью, чтобы не быть безразличным к этим жизням.

Карим Хан добавил, что его Офис сделал нечто новое, чего раньше никогда не делал Международный криминальный суд: он подписал соглашение с командами из Литвы, Польшей и Украиной. Он также добавил, что в расследовании принимают участия девять команд. В то же время он добавил, что направил в Россию уже три запроса, но не получил никакого ответа.

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Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что будет поддерживать работу с международным следствием.

Напомним, Украина стала первой страной в мире, куда прокурор Международного уголовного суда приехал для фиксации военных преступлений еще до завершения конфликта.

Фото: МУС

Источник: ООН