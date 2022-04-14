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Факты / Украина

Прокурор Хан: Мы получаем информацию о новых преступлениях в Украине и должны ее проверить

Валентина Летяк редактор ленты
Карім Хан

Находящийся в Украине прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что из разных источников получают информацию о новых преступлениях.

– Я действую в рамках Римского устава, 42 страны подали заявления по поводу этих преступлений. Наша задача собрать и сохранить доказательства. Но ситуация не улучшается, из разных источников получаем информацию о новых преступлениях. Мы должны проверить их достоверность, оценить, – сказал он на совместном брифинге с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

По его словам, доказательства будут говорить сами за себя, однако уже сейчас ясно, что эти преступления не являются фейком.

– Они реальны, мы будем делать все для привлечения к ответственности тех, кто к ним причастен, – подчеркнул Хан.

Прокурор МУС сказал, что правосудие должно быть не на стороне Украины или РФ, а на стороне норм, правовых принципов, человечности, которые связывают нас всех.

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Фото: Getty Images

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