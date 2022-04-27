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Факты / Украина

В Минобороны назвали количество ракет, которое Россия выпустила по Украине

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В Минобороны назвали количество ракет, которое Россия выпустила по Украине

С начала полномасштабной войны запасы ракет в России сократились более чем вдвое. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Приблизительно цифры, которые называются, это более 1000 ракет, которые они уже использовали. Вернее, более 1300 ракет. Если считать, что они вдвое сократились, то примерно можно посчитать, сколько остается. Это ракеты и воздушного, и морского, и наземного базирования, – объяснила она.

Также Анна Маляр добавила, что в России производство ракет слишком усложнено, поскольку комплектующие к ним завозились из других стран. Но в результате санкций Россия не сможет их получить, поэтому некоторое время сможет использовать ранее закупленные. Этого хватит на несколько месяцев.

Также Анна Маляр подчеркнула, что запас ракет, который россияне уже использовали для поражения нашей территории, нельзя пополнить так быстро. Для этого нужно несколько лет.

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Фото: Depositphotos

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