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Факти / Україна

У Міноборони назвали кількість ракет, яку Росія випустила по Україні

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Міноборони назвали кількість ракет, яку Росія випустила по Україні

Від початку повномасштабної війни запаси ракет у Росії скоротилися більше ніж вдвічі. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Приблизно цифри, які називаються, це понад 1000 ракет, які вони вже використали. Точніше понад 1300 ракет. Якщо рахувати, що вони вдвічі скоротилися, то приблизно можна порахувати, скільки залишається. Це ракети і повітряного, і морського, і наземного базування, – пояснила вона.

Також Ганна Маляр додала, що в Росії виробництво ракет надто ускладнене, оскільки компоненти до них завозилися з інших країн. Але внаслідок санкцій Росія не зможе їх отримати, тому певний час зможе використовувати ті, що раніше закуповували. Цього вистачить на кілька місяців.

Також Ганна Маляр наголосила, що той запас ракет, який росіяни вже використали для ураження нашої території, не можна поповнити так швидко. Для цього потрібно декілька років.

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Фото: Depositphotos

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