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Факты / Украина

Вечерние взрывы в Полтаве: в военной администрации назвали причину

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Вечерние взрывы в Полтаве: в военной администрации назвали причину

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин рассказал о подробностях взрывов, которые слышали жители Полтавы.

По его словам, 26 апреля около 22.45 правоохранители получили от жителей переулка Ломаного в Полтаве сообщение о звуке, похожем на взрыв.

На место прибыли полиция и другие правоохранительные органы. Они обнаружили предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета РПГ-22. Его изъяли. Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия. Ситуация под контролем.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 63-й день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, жилым домам, гражданской и критической инфраструктуре.

Так, утром 27 апреля оккупанты повторно обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман в Одесской области. Также российские военные в ночь на 27 апреля открыли огонь из артиллерии по Зеленодольску, селам Марьянское и Великая Костромка Днепропетровской области.

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