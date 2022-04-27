Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин рассказал о подробностях взрывов, которые слышали жители Полтавы.

По его словам, 26 апреля около 22.45 правоохранители получили от жителей переулка Ломаного в Полтаве сообщение о звуке, похожем на взрыв.

На место прибыли полиция и другие правоохранительные органы. Они обнаружили предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета РПГ-22. Его изъяли. Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия. Ситуация под контролем.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 63-й день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, жилым домам, гражданской и критической инфраструктуре.

Так, утром 27 апреля оккупанты повторно обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман в Одесской области. Также российские военные в ночь на 27 апреля открыли огонь из артиллерии по Зеленодольску, селам Марьянское и Великая Костромка Днепропетровской области.