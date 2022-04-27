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Факты / Украина

Россияне снова обстреляли мост через Днестровский лиман в Одесской области

Татьяна Забожко редактор ленты
Россияне снова обстреляли мост через Днестровский лиман в Одесской области

27 апреля в 06.45 армия Российской Федерации повторно обстреляла ракетами мост через Днестровский лиман в Одесской области.

Об этом сообщил глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин.

По его словам, пострадавших железнодорожников нет.

– Степень поражений инфраструктуры сможем определить после окончания воздушной тревоги, – отметил Александр Камышин.

Мост через Днестровский лиман российские захватчики атаковали ракетами в первый раз 26 апреля в 12.36.

Из соображений безопасности движение по мосту перекрыли, а водителей попросили выбрать альтернативные маршруты движения.

На прошлой неделе, 23 апреля, российская ракета ударила по Одессе из акватории Каспийского моря.

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В результате взрыва погибли восемь человек и еще 18 мирных жителей ранены.

Вражеская ракета унесла жизни сразу трех поколений – пиарщицы Валерии Глодан, ее трехмесячной дочери и матери.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Камишин

Фото: Воздушное командование Запад

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