27 апреля в 06.45 армия Российской Федерации повторно обстреляла ракетами мост через Днестровский лиман в Одесской области.

Об этом сообщил глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин.

По его словам, пострадавших железнодорожников нет.

– Степень поражений инфраструктуры сможем определить после окончания воздушной тревоги, – отметил Александр Камышин.

Мост через Днестровский лиман российские захватчики атаковали ракетами в первый раз 26 апреля в 12.36.

Из соображений безопасности движение по мосту перекрыли, а водителей попросили выбрать альтернативные маршруты движения.

На прошлой неделе, 23 апреля, российская ракета ударила по Одессе из акватории Каспийского моря.

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Источник: Александр Камишин

Фото: Воздушное командование Запад