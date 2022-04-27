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Факти / Україна

Вечірні вибухи в Полтаві: у військовій адміністрації назвали причину

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Вечірні вибухи в Полтаві: у військовій адміністрації назвали причину

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів про подробиці вибухів, які чули жителі Полтави.

За його словами, 26 квітня близько 22.45 правоохоронці отримали від жителів провулку Ломаного у Полтаві повідомлення про звук, схожий на вибух.

На місце прибула поліція та інші правоохоронні органи. Вони знайшли предмет, схожий на спусковий пристрій гранатомету РПГ-22. Його вилучили. Дані про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводяться слідчі дії. Ситуація під контролем.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 63-й день. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, житлових будинках, цивільній та критичній інфраструктурі.

Так, вранці 27 квітня окупанти повторно обстріляли ракетами міст через Дністровський лиман в Одеській області. Також російські військові у ніч на 27 квітня відкрили вогонь із артилерії по Зеленодольську, селах Мар’янське та Велика Костромка Дніпропетровської області.

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