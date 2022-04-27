Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів про подробиці вибухів, які чули жителі Полтави.

За його словами, 26 квітня близько 22.45 правоохоронці отримали від жителів провулку Ломаного у Полтаві повідомлення про звук, схожий на вибух.

На місце прибула поліція та інші правоохоронні органи. Вони знайшли предмет, схожий на спусковий пристрій гранатомету РПГ-22. Його вилучили. Дані про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводяться слідчі дії. Ситуація під контролем.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 63-й день. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, житлових будинках, цивільній та критичній інфраструктурі.

Так, вранці 27 квітня окупанти повторно обстріляли ракетами міст через Дністровський лиман в Одеській області. Також російські військові у ніч на 27 квітня відкрили вогонь із артилерії по Зеленодольську, селах Мар’янське та Велика Костромка Дніпропетровської області.