На 64-е сутки полномасштабной войны в Украине основные усилия Российская Федерация сосредотачивает на Изюмском направлении.
Сейчас враг пытается идти в наступление на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.
Для этого Россия применяет силы имеющихся подразделений.
А также, чтобы усилить наступательную группировку, РФ дополнительно переместила в Изюм Харьковской области подразделения воздушно-десантных войск.
Сюда же Россия перебросила около 500 единиц техники.
Не прекращает враг наносить удары и обстреливать из артиллерии и Харьков.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ