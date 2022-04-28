На 64-е сутки полномасштабной войны в Украине основные усилия Российская Федерация сосредотачивает на Изюмском направлении.

Сейчас враг пытается идти в наступление на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

Для этого Россия применяет силы имеющихся подразделений.

А также, чтобы усилить наступательную группировку, РФ дополнительно переместила в Изюм Харьковской области подразделения воздушно-десантных войск.

Сюда же Россия перебросила около 500 единиц техники.

Не прекращает враг наносить удары и обстреливать из артиллерии и Харьков.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ