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Факты / Украина

РФ перебросила в Изюм подразделения десантников и полтысячи единиц техники

Татьяна Забожко редактор ленты
Війна в Україні

На 64-е сутки полномасштабной войны в Украине основные усилия Российская Федерация сосредотачивает на Изюмском направлении.

Сейчас враг пытается идти в наступление на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

Для этого Россия применяет силы имеющихся подразделений.

А также, чтобы усилить наступательную группировку, РФ дополнительно переместила в Изюм Харьковской области подразделения воздушно-десантных войск.

Сюда же Россия перебросила около 500 единиц техники.

Не прекращает враг наносить удары и обстреливать из артиллерии и Харьков.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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