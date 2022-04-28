Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 64 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 665 дорослих
Факти / Україна

РФ перекинула до Ізюма підрозділи десантників та пів тисячі одиниць техніки

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Війна в Україні

На 64-ту добу повномасштабної війни в Україні основні зусилля Російська Федерація зосереджує на Ізюмському напрямку.

Нині ворог намагається йти в наступ на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

Для цього Росія використовує сили наявних підрозділів.

А також, щоб посилити наступальне угруповання, РФ додатково перемістила до Ізюма Харківської області підрозділи повітряно-десантних військ.

Сюди ж Росія перекинула близько 500 одиниць техніки.

Не припиняє ворог завдавати ударів та обстрілювати з артилерії й Харків.

Related video

Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка