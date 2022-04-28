РФ перекинула до Ізюма підрозділи десантників та пів тисячі одиниць техніки

На 64-ту добу повномасштабної війни в Україні основні зусилля Російська Федерація зосереджує на Ізюмському напрямку.
Нині ворог намагається йти в наступ на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.
Для цього Росія використовує сили наявних підрозділів.
А також, щоб посилити наступальне угруповання, РФ додатково перемістила до Ізюма Харківської області підрозділи повітряно-десантних військ.
Сюди ж Росія перекинула близько 500 одиниць техніки.
Не припиняє ворог завдавати ударів та обстрілювати з артилерії й Харків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ