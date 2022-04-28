За прошедшие сутки российские захватчики безуспешно пытались улучшить тактическое положение в сторону Николаева.

Украинские военные при поддержке артиллерии отбили атаку врага у Новогригоровки и две – вблизи Александровки.

Удалось ВСУ сорвать подготовку врага к атаке в направлении Николаевки.

В районе Нововоронцовки подразделения противовоздушной обороны уничтожили очередной беспилотник РФ Орлан-10.

А близ Молодецкого и Великой Александровки двойным попаданием украинские военные ликвидировали вражеские склады боеприпасов.

Не удается оккупационным властям также ускорить проведение референдума в Херсоне.

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Всего за сутки армия РФ на Юге Украины сократилась на 49 военных.

Недосчитались оккупационные войска также 14 единиц техники, из которых:

шесть единиц бронированной техники,

три единицы автомобильной техники,

три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения,

техника тыла.

Между тем корабельная группировка флота РФ с подлодками в Черноморской операционной зоне готова к нанесению ракетных ударов по Украине.

Растет напряжение и на юго-западной границе Украины.

– Продолжается влияние российской пропагандистской машины на правительство самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики. Не прекращаются провокации со взрывами и стрельбой, системно организованы информационные вбросы о ракетной атаке, угрозе теракта со стороны Украины, – сообщают в оперативном командовании Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Оперативное командование Юг

Фото: Генштаб ВСУ