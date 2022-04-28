Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>393 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Украина

ВСУ сорвали ряд атак врага на Юге

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

За прошедшие сутки российские захватчики безуспешно пытались улучшить тактическое положение в сторону Николаева.

Украинские военные при поддержке артиллерии отбили атаку врага у Новогригоровки и две – вблизи Александровки.

Удалось ВСУ сорвать подготовку врага к атаке в направлении Николаевки.

В районе Нововоронцовки подразделения противовоздушной обороны уничтожили очередной беспилотник РФ Орлан-10.

А близ Молодецкого и Великой Александровки двойным попаданием украинские военные ликвидировали вражеские склады боеприпасов.

Не удается оккупационным властям также ускорить проведение референдума в Херсоне.

Related video

Всего за сутки армия РФ на Юге Украины сократилась на 49 военных.

Недосчитались оккупационные войска также 14 единиц техники, из которых:

  • шесть единиц бронированной техники,
  • три единицы автомобильной техники,
  • три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения,
  • техника тыла.

Между тем корабельная группировка флота РФ с подлодками в Черноморской операционной зоне готова к нанесению ракетных ударов по Украине.

Растет напряжение и на юго-западной границе Украины.

– Продолжается влияние российской пропагандистской машины на правительство самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики.

Не прекращаются провокации со взрывами и стрельбой, системно организованы информационные вбросы о ракетной атаке, угрозе теракта со стороны Украины, – сообщают в оперативном командовании Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Оперативное командование Юг

Фото: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка