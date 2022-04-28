За прошедшие сутки российские захватчики безуспешно пытались улучшить тактическое положение в сторону Николаева.
Украинские военные при поддержке артиллерии отбили атаку врага у Новогригоровки и две – вблизи Александровки.
Удалось ВСУ сорвать подготовку врага к атаке в направлении Николаевки.
В районе Нововоронцовки подразделения противовоздушной обороны уничтожили очередной беспилотник РФ Орлан-10.
А близ Молодецкого и Великой Александровки двойным попаданием украинские военные ликвидировали вражеские склады боеприпасов.
Не удается оккупационным властям также ускорить проведение референдума в Херсоне.
Всего за сутки армия РФ на Юге Украины сократилась на 49 военных.
Недосчитались оккупационные войска также 14 единиц техники, из которых:
- шесть единиц бронированной техники,
- три единицы автомобильной техники,
- три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения,
- техника тыла.
Между тем корабельная группировка флота РФ с подлодками в Черноморской операционной зоне готова к нанесению ракетных ударов по Украине.
Растет напряжение и на юго-западной границе Украины.
– Продолжается влияние российской пропагандистской машины на правительство самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики.
Не прекращаются провокации со взрывами и стрельбой, системно организованы информационные вбросы о ракетной атаке, угрозе теракта со стороны Украины, – сообщают в оперативном командовании Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Оперативное командование Юг
Фото: Генштаб ВСУ