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Факти / Україна

ЗСУ зірвали низку атак ворога на Півдні

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Упродовж минулої доби російські загарбники безуспішно намагалися покращити тактичне положення в бік Миколаєва.

Українські військові за підтримки артилерії відбили атаку ворога біля Новогригорівки та дві – поблизу Олександрівки.

Вдалося ЗСУ зірвати підготовку ворога до атаки в напрямку Миколаївки.

У районі Нововоронцовки підрозділи протиповітряної оборони знищили черговий безпілотник РФ Орлан-10.

А поблизу Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням українські військові ліквідували ворожі склади боєприпасів.

Не вдається окупаційній владі також прискорити проведення референдуму в Херсоні.

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Загалом упродовж доби армія РФ на Півдні України скоротилась на 49 військових.

Недорахувались окупаційні війська також 14 одиниць техніки, з яких:

  • шість одиниць броньованої техніки,
  • три одиниці автомобільної техніки,
  • три одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння,
  • техніка тилу.

Тим часом корабельне угруповання флоту РФ із підводними човнами в Чорноморській операційній зоні готове до завдання ракетних ударів по Україні.

Зростає напруження й на південно-західному кордоні України.

– Продовжується вплив російської пропагандистської машини на уряд самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки.

Не припиняються провокації із вибухами й стріляниною, системно організовані інформаційні вкиди про ракетну атаку, загрозу теракту з боку України, – повідомляють в оперативному командуванні Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Оперативне командування Південь

Фото: Генштаб ЗСУ

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