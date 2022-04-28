ЗСУ зірвали низку атак ворога на Півдні

Упродовж минулої доби російські загарбники безуспішно намагалися покращити тактичне положення в бік Миколаєва.
Українські військові за підтримки артилерії відбили атаку ворога біля Новогригорівки та дві – поблизу Олександрівки.
Вдалося ЗСУ зірвати підготовку ворога до атаки в напрямку Миколаївки.
У районі Нововоронцовки підрозділи протиповітряної оборони знищили черговий безпілотник РФ Орлан-10.
А поблизу Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням українські військові ліквідували ворожі склади боєприпасів.
Не вдається окупаційній владі також прискорити проведення референдуму в Херсоні.
Загалом упродовж доби армія РФ на Півдні України скоротилась на 49 військових.
Недорахувались окупаційні війська також 14 одиниць техніки, з яких:
- шість одиниць броньованої техніки,
- три одиниці автомобільної техніки,
- три одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння,
- техніка тилу.
Тим часом корабельне угруповання флоту РФ із підводними човнами в Чорноморській операційній зоні готове до завдання ракетних ударів по Україні.
Зростає напруження й на південно-західному кордоні України.
– Продовжується вплив російської пропагандистської машини на уряд самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки.
Не припиняються провокації із вибухами й стріляниною, системно організовані інформаційні вкиди про ракетну атаку, загрозу теракту з боку України, – повідомляють в оперативному командуванні Південь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Оперативне командування Південь
Фото: Генштаб ЗСУ