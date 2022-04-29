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Факты / Украина

На Закарпатье государство выкупит для переселенцев 500 квартир

Светлана Ковбиця
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На Закарпатье власти с застройщиками тщательно проанализировали рынок недвижимости. И нашли полтысячи свободных квартир. Их выкупит государство и передаст в пользование вынужденным переселенцам. На Закарпатье сейчас живет почти 400 тысяч украинцев, бежавших в западную область Украины от войны. Население области увеличилось втрое.

Квартиры для переселенцев расположены в основном в новостройках. Часть из них уже сдана в эксплуатацию и там можно жить. В других быстро доделают ремонт.

— Жилье планируют передать в пользование приехавшим из зоны боевых действий переселенцам. Кому и как именно – будет определено позже, — отметил председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита.

По инициативе президента Владимира Зеленского стартовала программа, предусматривающая создание типовых проектов жилья для размещения переселенцев. На Закарпатье определяют места для их возможного строительства. Здесь поселят тех, кто останется в области на постоянное жительство.

– Мы понимаем, что большая часть переселенцев не намерена оставаться на территории области. Но оставшиеся привязанные к релокированным предприятиям имеют здесь места работы. Поэтому рассматриваем варианты, чтобы предоставить им жилье, – говорит Виктор Микита.

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Фото: Depositphotos

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