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Факти / Україна

На Закарпатті держава викупить для переселенців 500 квартир

Світлана Ковбиця
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На Закарпатті влада із забудовниками ретельно проаналізувала ринок нерухомості і відшукала півтисячі вільних квартир. Їх викупить держава і передасть у користування вимушеним переселенцям.

В регіоні наразі живе майже 400 тис. українців, котрі втекли до найзахіднішої області України від війни. Населення області збільшилося втричі.

Квартири для переселенців розташовані здебільшого у новобудовах. Частина із них уже здана в експлуатацію, і там можна жити. В інших швидко дороблять ремонт.

– Житло планують передати у користування переселенцям, які приїхали із зони бойових дій. Кому і як саме –  буде визначено пізніше, – зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За ініціативи президента Володимира Зеленського стартувала програма, яка передбачає створення типових проєктів житла для розміщення переселенців. На Закарпатті визначають місця для їх можливого будівництва. Тут поселять тих, хто залишиться в області на постійне проживання.

– Ми розуміємо, що більша частина переселенців не має наміру залишатися на території області. Але ті, котрі залишаться, прив’язані до релокованих підприємств, мають тут місця роботи. Тому розглядаємо варіанти, щоб надати їм житло, – каже Віктор Микита.

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Фото: Depositphotos

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