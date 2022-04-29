Офис генерального прокурора объявил подозрение в госизмене оккупационному “губернатору” Херсонской области.

Как отметили в ОГПУ, о подозрении было поставлено в известность заочно.

– Руководителем Херсонской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении депутату Херсонского городского совета – председателю одной из фракций в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, – говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат горсовета во время оккупации Херсонской области военнослужащими перешел на сторону врага.

В марте 2022 года он принимал участие в заседании псевдооргана Комитет спасения Херсонщины За мир и порядок, созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора в регионе.

— Содействуя захватчикам в проведении подрывной деятельности против Украины, подозреваемый согласился занять должность так называемого губернатора Херсонской области.

В Офисе генпрокурора добавили, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Херсонской области.

Ранее законный глава Херсонской ОВА сообщил, что оккупанты в Херсоне и области поставили свое “руководство”, среди которых предатели Украины.

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Фото: Херсонці