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Факти / Україна

Окупаційному псевдокерівнику Херсонщини повідомлено про державну зраду

Ілля Нежигай редактор стрічки
Окупаційному псевдокерівнику Херсонщини повідомлено про державну зраду

Офіс генерального прокурора оголосив підозру у держзраді окупаційному “губернатору” Херсонської області.

Як зазначили в ОГПУ, про підозру було повідомлено заочно.

– Керівником Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Херсонської міської ради – голові однієї з фракцій у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, – йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, депутат міськради під час окупації Херсонської області військовослужбовцями РФ перейшов на бік ворога.

Додається, що у березні 2022 року він брав участь у засіданні псевдооргану Комитет спасения Херсонщины За мир и порядок, створеного на підтримку окупаційних дій держави-агресора в регіоні.

– Сприяючи загарбникам у проведенні підривної діяльності проти України, підозрюваний погодився обійняти посаду так званого губернатора Херсонської області.

В Офісі генпрокурора додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області.

Раніше законний очільник Херсонської ОВА повідомив, що окупанти у Херсоні та області поставили своє “керівництво”, серед яких є зрадники України.

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Фото: Херсонці

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Джерело: Офіс генпрокурора

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