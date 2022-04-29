Уничтожено 1,1 тыс. оккупантов и более 100 единиц техники РФ: видеохроника Азова из Мариуполя

С начала полномасштабного вторжения РФ силами полка Азов только в Мариуполе было уничтожено более 1,1 тыс. рашистов, десятки танков, БТРов и другой военной техники врага.

Мощной видеохроникой борьбы за украинский Мариуполь поделились бойцы полка Азов.

— С начала полномасштабного наступления оккупанта полком Азов было убито: по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника (также еще 840 – по неподтвержденным данным). Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным), – уточняется в сообщении.

Уничтоженная техника оккупантов:

Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено.

БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено.

БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено.

БМД – 5 уничтожено.

Катер “Раптор” – 1 уничтожен.

СУ-25 – 1 поврежден.

ББМ Тайфун – 2 уничтожено, 2 повреждено.

Тигр – 3 уничтожено, 2 повреждено.

Рысь – 2 уничтожено, 2 повреждено.

Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено.

Отмечается, что бойцы Азова сорвали планы РФ по “взятию Мариуполя за три дня”, несмотря на превосходящие силы противника.