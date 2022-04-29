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Факты / Украина

Уничтожено 1,1 тыс. оккупантов и более 100 единиц техники РФ: видеохроника Азова из Мариуполя

Наташа Тарчевська редактор ленты
Уничтожено 1,1 тыс. оккупантов и более 100 единиц техники РФ: видеохроника Азова из Мариуполя

С начала полномасштабного вторжения РФ силами полка Азов только в Мариуполе было уничтожено более 1,1 тыс. рашистов, десятки танков, БТРов и другой военной техники врага.

Мощной видеохроникой борьбы за украинский Мариуполь поделились бойцы полка Азов.

— С начала полномасштабного наступления оккупанта полком Азов было убито: по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника (также еще 840 – по неподтвержденным данным). Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным), – уточняется в сообщении.

Уничтоженная техника оккупантов:

  • Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено.
  • БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено.
  • БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено.
  • БМД – 5 уничтожено.
  • Катер “Раптор” – 1 уничтожен.
  • СУ-25 – 1 поврежден.
  • ББМ Тайфун – 2 уничтожено, 2 повреждено.
  • Тигр – 3 уничтожено, 2 повреждено.
  • Рысь – 2 уничтожено, 2 повреждено.
  • Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено.

Отмечается, что бойцы Азова сорвали планы РФ по “взятию Мариуполя за три дня”, несмотря на превосходящие силы противника.

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